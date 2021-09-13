Перед стартом в Лиге чемпионов Луческу вспомнил бразильцев из Шахтера

Недавно Динамо приобрело за 6 миллионов евро бразильца Витиньо, однако бразильский новичок пока не дебютировал в составе киевлян.
Луческу отмечает, что игроку нужно время для адаптации, а заиграть в новой команде он может и через три года.
"Ни один бразильский игрок не адаптируется мгновенно, ему нужно время, поскольку здесь все по-другому, по-новому: другая жизнь, менталитет.
Ни один мой бразильский футболист в Шахтере не начинал играть сразу, наверное, за исключением Илсиньо, который был постарше и поопытнее. Всем нужно было разное время на адаптацию.
Сначала я их выпускал на 10-15 минут на поле. Потом они начинали играть, и не потому что за них заплатили деньги, а потому что заслуживали. Игроки принимали такую мою философию. Витиньо – хороший молодой игрок, но ему нужно время на адаптацию. Его время придет.
Могу провести такую параллель: в то время, когда я работал в Шахтере, Динамо покупало хороших, качественных молодых игроков, но они играли 3-4 игры не очень удачно, и их сажали на скамейку.
Это неправильно, поскольку для игроков, которые приезжают с другого континента, это большая смена обстановки, абсолютно новая жизнь, связи и команда. А они потом терялись.
В Шахтере бразильцы начинали играть только на третий год, меняя друг друга. Как правило, те, кто поопытнее и мастеровитее решают исход матча", – сказал Луческу во время пресс-конференции, которого цитирует официальный сайт Динамо.