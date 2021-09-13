Перед стартом в Лиге чемпионов Луческу вспомнил бразильцев из Шахтера

Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал, как в его командах адаптировались бразильцы

Мирча Луческу не спешит выпускать на поле Витиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Недавно Динамо приобрело за 6 миллионов евро бразильца Витиньо, однако бразильский новичок пока не дебютировал в составе киевлян.

Луческу отмечает, что игроку нужно время для адаптации, а заиграть в новой команде он может и через три года.

"Ни один бразильский игрок не адаптируется мгновенно, ему нужно время, поскольку здесь все по-другому, по-новому: другая жизнь, менталитет. Ни один мой бразильский футболист в Шахтере не начинал играть сразу, наверное, за исключением Илсиньо, который был постарше и поопытнее. Всем нужно было разное время на адаптацию.

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Сначала я их выпускал на 10-15 минут на поле. Потом они начинали играть, и не потому что за них заплатили деньги, а потому что заслуживали. Игроки принимали такую мою философию. Витиньо – хороший молодой игрок, но ему нужно время на адаптацию. Его время придет. Могу провести такую параллель: в то время, когда я работал в Шахтере, Динамо покупало хороших, качественных молодых игроков, но они играли 3-4 игры не очень удачно, и их сажали на скамейку.