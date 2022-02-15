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Динамо на экспорт: уехал еще один игрок

Андрей Трофимов
15 февраля, 12:48
Ряды киевского клуба покинул Мохаммед Кадири – Динамо отдало его в аренду венграм

Кадири перебрался в Гонвед / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ганский полузащитник Динамо продолжит карьеру в венгерском Гонведе, хотя слухи сватали его в казахстанский Актобе.

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Как сообщает официальный сайт киевского клуба, Динамо и Гонвед договорились об аренде 25-летнего африканца Кадири до лета 2022 года.

Мохаммед Кадири / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Кадири – уже шестой футболист, этой зимой перебравшийся из Динамо в зарубежный чемпионат.

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Ранее Виталий Миколенко перешел в английский Эвертон, Владислав Супряга – в итальянскую Сампдорию, Эрик Рамирес – в испанский Спортинг Хихон, а Артем Шабанов и Богдан Леднев – в венгерский Фехервар.

Напомним, Кадири присоединился к Динамо летом 2019 года, но основным игроком для киевлян не стал. В 2020 году выступал на правах аренды в тульском Арсенале, а первую часть текущего сезона провел в аренде за одесский Черноморец.

Кадири в Динамо не закрепился / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"