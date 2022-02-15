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Динамо на експорт: поїхав ще один гравець

Андрій Трофімов
15 лютого, 12:48
Лави київського клубу залишив Мохаммед Кадірі – Динамо віддало його в оренду угорцям

Кадірі перебрався в Гонвед / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Ганський півзахисник Динамо продовжить кар'єру в угорському Гонведі, хоча чутки сватали його до казахстанського Актобе.

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Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, Динамо та Гонвед домовилися про оренду 25-річного африканця Кадірі до літа 2022 року.

Мохаммед Кадірі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Кадірі – вже шостий футболіст, який цієї зими перебрався з Динамо до зарубіжного чемпіонату.

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Раніше Віталій Миколенко перейшов в англійський Евертон, Владислав Супряга – в італійську Сампдорію, Ерік Рамірес – в іспанський Спортінг Хіхон, а Артем Шабанов та Богдан Лєднєв – в угорський Фехервар.

Нагадаємо, Кадірі приєднався до Динамо влітку 2019 року, але основним гравцем для киян не став. В 2020-му виступав наумовах оренди в тульському Арсеналі, а першу частину поточного сезону провів в оренді за одеський Чорноморець.

Кадірі у Динамо не закріпився / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"