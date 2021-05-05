Динамо vs Мариуполь / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
В среду, 5 мая, в матче предпоследнего, 25-го, тура украинской Премьер-лиги проходит матч Динамо – ФК Мариуполь. Начало – в 14:00. Несмотря на то что формальным хозяином поединка является Динамо, команды встречаются на мариупольском стадионе имени Бойко.
Это связано с тем, что декабрьская игра этих клубов в первом круге, в которой хозяином значился Мариуполь, по договоренности сторон состоялась в Киеве – это делало менее энергозатратным календарь команды Мирчи Луческу, выступавшей тогда еще и в Лиге чемпионов.
ТРАНСЛЯЦИЯ ДИНАМО – МАРИУПОЛЬ 5 МАЯ
Напомним, Динамо еще за три тура до финиша стало чемпионом Украины. Тем не менее Луческу продолжает держать свою команду в тонусе, чтобы к "золоту" УПЛ и Суперкубку добавить еще и Кубок страны – финальный матч с Зарей состоится 13 мая.
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Мариуполь же до встречи с киевлянами еще не гарантировал себе сохранение прописки в высшем дивизионе на следующий сезон, потому на матч против Динамо подопечные Остапа Маркевича выйдут с особой турнирной мотивацией.
Отметим, что предыдущая встреча Динамо с Мариуполем завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян, которые 60 минут играли в меньшинстве из-за удаления Нещерета.
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