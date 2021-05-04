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Шуба, девушки и 30 тысяч долларов. Арбитр вспомнил, как его пыталось подкупить Динамо

4 мая, 19:02

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Испанский рефери Антонио Лопес Ньето рассказал о скандальном матче Лиги чемпионов, после которого УЕФА дисквалифицировал киевское Динамо

Бывший испанский арбитр Антонио Лопес Ньето в программе "Los otros de Movistar" рассказал о скандальном матче Лиги чемпионов 1995 года. Тогда Ньето обвинил Динамо в подкупе перед поединком с Панатинаикосом.

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Рефери встретили представители клуба, после прогулки по городу они отвезли Антонио в сауну. Потом он вернулся в гостиницу. "Я принимал душ, когда кто-то постучал в дверь и оставил посылку. Потом зазвонил телефон и я услышал: "Антонио, мы передали тебе шубу"... Но худшее было еще впереди. Мы отправились поужинать с этими господами, и они на двух "Мерседесах" поехали прямо в лес. Там была вилла. "Это штаб киевского Динамо", – смеясь сказали они.

На вилле какие-то девушки начали бегать вокруг меня в очень провокационной манере. А потом мне дали бумагу, на которой было написано: "Антонио, победа Динамо. 30 тысяч для вас", – цитирует Ньето сайт besoccer.com.

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Напомним, что Динамо обыграло Панатинаикос – 1:0, а Ньето заявил о подкупе. Киевский клуб исключили из Лиги чемпионов и дисквалифицировали на год.

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