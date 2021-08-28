28 августа 14:30 О матче
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
28 августа 14:00 О матче
Ингулец 3
Мариуполь 0
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
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Динамо – Колос: где смотреть матч чемпионата Украины

Александр Трикиша
28 августа, 18:16
В субботу, 28 августа, пройдет матч 6-го тура чемпионата Украины: в Киеве в НСК "Олимпийский" Динамо примет Колос. Список трансляций поединка Премьер-лиги

Динамо встречается с Колосом в 6-м туре чемпионата Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Колос в прямом эфире покажут на ТВ и в интернете. Поединок начнется в 19:30. Динамо – Колос трансляция онлайн есть на нашем сайте.

Где смотреть матч Динамо – Колос:

После пяти туров Динамо возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. В предыдущих матчах киевляне оступились лишь однажды, когда не сумели обыграть Ингулец.

Накануне Динамо узнало соперников по группе Лиги чемпионов. Перед стартом в еврокубках у них остается всего два матча, так что встречу против Колоса можно рассматривать как часть подготовки к поединкам в Европе.

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Колос начал сезон с неудачного выступления в Лиге конференций, где команда Руслана Костышина уступила Шахтеру из Караганды.

Да и во внутреннем чемпионате у них дела идут не очень. После пяти туров клуб из Ковалевки занимает лишь 10-е место в турнирной таблице, имея в активе одну победу и две ничьих.

Букмекеры практически не сомневаются в победе Динамо: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.30, на ничью – 5.60, на победу Колоса – 9.50. Эксперты прогнозируют победу динамовцам со счетом – 2:0.

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