Динамо – Колос: де дивитися матч чемпіонату України

Динамо зустрічається з Колосом в 6-му турі чемпіонату України / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Матч Динамо – Колос в прямому ефірі покажуть на ТБ і в інтернеті. Поєдинок розпочнеться о 19:30. Динамо – Колос трансляція онлайн є на нашому сайті.
Де дивитися матч Динамо – Колос:
- "2+2", live
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Після п'яти турів Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату України. У попередніх матчах кияни оступилися лише одного разу, коли не зуміли обіграти Інгулець.
Напередодні Динамо дізналося суперників по групі Ліги чемпіонів. Перед стартом в єврокубках у них залишається всього два матчі, тож зустріч проти Колоса можна розглядати як частину підготовки до поєдинків в Європі.
Колос почав сезон з невдалого виступу в Лізі конференцій, де команда Руслана Костишина поступилася Шахтарю з Караганди.
Та й у внутрішньому чемпіонаті у них справи йдуть не дуже. Після п'яти турів клуб з Ковалівки займає лише 10-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі одну перемогу і дві нічиїх.
Букмекери практично не сумніваються в перемозі Динамо: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.30, на нічию – 5.60, на перемогу Колоса – 9.50. Експерти прогнозують перемогу динамівцям з рахунком – 2:0.