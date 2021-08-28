28 серпня 14:30 Про матч
Манчестер Сіті 5
Арсенал 0
28 серпня 14:00 Про матч
Інгулець 3
Маріуполь 0
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
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Динамо – Колос: де дивитися матч чемпіонату України

Олександр Трикіша
28 серпня, 18:16
У суботу, 28 серпня, пройде матч 6-го туру чемпіонату України: в Києві в НСК "Олімпійський" Динамо прийме Колос. Список трансляцій поєдинку Прем'єр-ліги

Динамо зустрічається з Колосом в 6-му турі чемпіонату України / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Колос в прямому ефірі покажуть на ТБ і в інтернеті. Поєдинок розпочнеться о 19:30. Динамо – Колос трансляція онлайн є на нашому сайті.

Де дивитися матч Динамо – Колос:

Після п'яти турів Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату України. У попередніх матчах кияни оступилися лише одного разу, коли не зуміли обіграти Інгулець.

Напередодні Динамо дізналося суперників по групі Ліги чемпіонів. Перед стартом в єврокубках у них залишається всього два матчі, тож зустріч проти Колоса можна розглядати як частину підготовки до поєдинків в Європі.

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Колос почав сезон з невдалого виступу в Лізі конференцій, де команда Руслана Костишина поступилася Шахтарю з Караганди.

Та й у внутрішньому чемпіонаті у них справи йдуть не дуже. Після п'яти турів клуб з Ковалівки займає лише 10-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі одну перемогу і дві нічиїх.

Букмекери практично не сумніваються в перемозі Динамо: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.30, на нічию – 5.60, на перемогу Колоса – 9.50. Експерти прогнозують перемогу динамівцям з рахунком – 2:0.

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