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Арсенал 0
Челси 2
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Мариуполь 3
Заря 4
22 августа 19:30 Видео
Колос 0
Александрия 1
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Динамо 4
Десна 0
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Львов --
Ингулец --
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Черноморец --
Александрия --
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Ингулец --
Мариуполь --
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Металлист 1925 --
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Динамо --
Колос --
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Десна --
Верес --
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Минай --
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Ворскла --
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Динамо – Десна: видео голов и обзор матча УПЛ

Сергей Шаховец
23 августа, 00:21
Киевское Динамо обыграло черниговскую Десну, забив четыре безответных гола в ворота Литовки

Сегодня в Киеве состоялся центральный матч 5-го тура, в котором Динамо принимало черниговскую Десну.

"Бело-синим" после "осечки" с "Ингульцом" нельзя было терять очки, поэтому они с первых минут поединка принялись расшатывать оборону "северян".

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Первый тайм прошел под диктовку киевлян, которые дважды забили в ворота голкипера гостей Игоря Литовки.

32 минута. Гол Буяльского по праву можно назвать украшением тура! Смотрите как Виталий закрутил мяч в дальнюю девятку вратаря Десны.

37 минута. Через пять минут Виктор Цыганков с пенальти удвоил счет в матче.

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56 минута. Во втором тайме Виталий Буяльский оформил дубль, пробив точно в угол.

78 минута. А точку в матче ставит автогол Тараса Завийского, после ассиста Ильи Шкурина.

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