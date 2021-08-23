Динамо – Десна: видео голов и обзор матча УПЛ

Сегодня в Киеве состоялся центральный матч 5-го тура, в котором Динамо принимало черниговскую Десну.

"Бело-синим" после "осечки" с "Ингульцом" нельзя было терять очки, поэтому они с первых минут поединка принялись расшатывать оборону "северян".

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Первый тайм прошел под диктовку киевлян, которые дважды забили в ворота голкипера гостей Игоря Литовки.

32 минута. Гол Буяльского по праву можно назвать украшением тура! Смотрите как Виталий закрутил мяч в дальнюю девятку вратаря Десны.

37 минута. Через пять минут Виктор Цыганков с пенальти удвоил счет в матче.

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56 минута. Во втором тайме Виталий Буяльский оформил дубль, пробив точно в угол.

78 минута. А точку в матче ставит автогол Тараса Завийского, после ассиста Ильи Шкурина.

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