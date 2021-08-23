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Динамо – Десна: відео голів та огляд матчу УПЛ

Сергій Шаховець
23 серпня, 00:21
Київське Динамо обіграло чернігівську Десну, забивши чотири голи у ворота Литовки

Сьогодні у Києві відбувся центральний матч 5-го туру, в якому Динамо приймало чернігівську Десну.

"Біло-синім" після "осічки" з "Інгульцем" не можна було втрачати очки, тому вони з перших хвилин поєдинку почали розхитувати оборону "сіверян".

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Перший тайм пройшов під диктовку киян, які двічі забили у ворота голкіпера гостей Ігоря Литовки.

32 хвилина. Гол Буяльського по праву можна назвати прикрасою туру! Дивіться як Віталій закрутив м'яч у дальню дев'ятку воротаря Десни.

37 хвилина. За п'ять хвилин Віктор Циганков з пенальті подвоїв рахунок в матчі.

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56 хвилина. У другому таймі Віталій Буяльський оформив дубль, пробивши точно в кут.

78 хвилина. А крапку в матчі ставить автогол Тараса Завійського, після асисту Іллі Шкуріна.

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