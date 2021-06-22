Девушка в купальнике выбежала на поле во время матча в Санкт-Петербурге

В концовке встречи Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии на поле стадиона в Санкт-Петербурге выбежала девушка. Стюарды быстро ее поймали и увели

Во время матча Евро-2020 на поле выбежала девушка / Фото: Reuters

Во время матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии в Санкт-Петербурге на поле выбежала девушка в черном купальнике. Вероятно, она хотела повторить подвиг Кинси Волански в финале ЛЧ.

Девушку быстро поймали стюарды и вывели с поля. Это было добавленное ко второму тайму время, поэтому пауза не повлияла на ход поединка. Отметим, что выходка Кинси Волански принесла ей всемирную популярность и более двух миллионов подписчиков в Instagram.

Напомним, что Бельгия одержала победу со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала с первого места, а Финляндия осталась на третьей строчке и ждет, как завершатся поединки в других группах. Ранее мы писали, что что финны могут выйти в 1/8 финала вместе с Украиной.

Реклама