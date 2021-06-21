21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00
Россия 1
Дания 4
21 июня 90+3’
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Бельгия обыграла финнов и увеличила шансы Украины на плей-офф Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
21 июня, 23:51
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Проиграв Бельгии 0:2, финны заняли третье место в своем квартете В. Однако их разница мячей хуже, чем у нас. Украинцы стали ближе к 1/8 финала Евро-2020
Бельгия празднует победу над Финляндией
Бельгия празднует победу над Финляндией / Фото: Reuters

В матче третьего тура Евро-2020 в группе В сборная Бельгии обыграла Финляндию 2:0, добыв девять очков из девяти возможных.

Бельгийцы дожали финнов в концовке встречи в Санкт-Петербурге. На 74-й минуте в сетку ворот Финляндии влетел автогол от вратаря Градецки, а на 81-й их поразил Лукаку.

БЕЛЬГИЯ – ФИНЛЯНДИЯ – 2:0. ВИДЕО ГОЛОВ

Этот результат оказался на руку сборной Украины в контексте борьбы за выход в 1/8 финала с третьего места. Россияне вылетели с Евро, проиграв в параллельной встрече Дании, а финны заняли в этой группе третью строчку с разницей мячей "минус 2".

Следовательно, в таблице третьих мест одним конкурентом для Украины уже стало меньше. Команда Шевченко, у которой разница мячей "минус 1", опережает по этому показателю финнов.

Наши шансы на плей-офф возрастают.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Россия
3
2:7
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
5:4
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
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Смотри на: О матче
1:4
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0:2
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Вторник, 22 июня
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