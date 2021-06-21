Бельгия обыграла финнов и увеличила шансы Украины на плей-офф Евро-2020

Проиграв Бельгии 0:2, финны заняли третье место в своем квартете В. Однако их разница мячей хуже, чем у нас. Украинцы стали ближе к 1/8 финала Евро-2020

Бельгия празднует победу над Финляндией / Фото: Reuters

В матче третьего тура Евро-2020 в группе В сборная Бельгии обыграла Финляндию 2:0, добыв девять очков из девяти возможных.

Бельгийцы дожали финнов в концовке встречи в Санкт-Петербурге. На 74-й минуте в сетку ворот Финляндии влетел автогол от вратаря Градецки, а на 81-й их поразил Лукаку.

БЕЛЬГИЯ – ФИНЛЯНДИЯ – 2:0. ВИДЕО ГОЛОВ

Этот результат оказался на руку сборной Украины в контексте борьбы за выход в 1/8 финала с третьего места. Россияне вылетели с Евро, проиграв в параллельной встрече Дании, а финны заняли в этой группе третью строчку с разницей мячей "минус 2".

Следовательно, в таблице третьих мест одним конкурентом для Украины уже стало меньше. Команда Шевченко, у которой разница мячей "минус 1", опережает по этому показателю финнов.

Наши шансы на плей-офф возрастают.