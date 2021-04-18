Версія українською
$ 27,96
33,46

Девушка перебила украинского нападающего, который стоит безумные деньги

18 апреля, 14:19

Елена Павлова

Лидер Гента Роман Яремчук проиграл голосование за лучший гол месяца футболистке женской команды клуба Джолет Ломмен. Смотрите, как забивала победительница

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук претендовал на гол месяца в бельгийском клубе. Мяч, забитый в ворота Остенде (1:0), мог быть назван лучшим по итогам марта. Однако львовского голеадора обошла девушка.

Яремчук забил победный мяч Остенде в чемпионате Бельгии 8 марта, переиграв вратаря один на один. Однако болельщики Гента и специалисты в марте признали лучшим мяч представительницы женской команды клуба Джолет Ломмен.

25-летний Яремчук является лидером Гента – пока еще серебряного призера чемпионата Бельгии. Однако команда проваливает нынешний сезон – занимает 9-е место в турнирной таблице и борется лишь за путевку в Лигу Европы.

Читайте также: Роман Яремчук заинтересовал клуб английской Премьер-лиги. Цена украинца растет

В последние месяцы украинский форвард предпринимал несколько попыток покинуть скромный чемпионат, в частности, получив предложение от итальянской Ромы. Но безуспешно, однако, по данным бельгийского портала voetbal24.be, Гент принял решение отпустить Яремчука в ближайшее летнее окно.

Роман Яремчук

Вот только хотят "Буйволы" за своего бомбардира порядка 20 млн евро, что издание называет "безумными деньгами на фоне коронавирусного кризиса". По информации voetbalprimeur.be, сейчас в услугах Романа заинтересованы итальянский Лацио и английские Арсенал и Вулверхэмптон, но конкретных предложений пока не было.

Ранее мы писали, что забивной воспитанник Динамо готов перейти в Шахтер.

Новости на эту же тему:
гол чемпионат Бельгии Роман Яремчук гент

Реклама