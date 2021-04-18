Девушка перебила украинского нападающего, который стоит безумные деньги

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук претендовал на гол месяца в бельгийском клубе. Мяч, забитый в ворота Остенде (1:0), мог быть назван лучшим по итогам марта. Однако львовского голеадора обошла девушка.

Яремчук забил победный мяч Остенде в чемпионате Бельгии 8 марта, переиграв вратаря один на один. Однако болельщики Гента и специалисты в марте признали лучшим мяч представительницы женской команды клуба Джолет Ломмен.

25-летний Яремчук является лидером Гента – пока еще серебряного призера чемпионата Бельгии. Однако команда проваливает нынешний сезон – занимает 9-е место в турнирной таблице и борется лишь за путевку в Лигу Европы.

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В последние месяцы украинский форвард предпринимал несколько попыток покинуть скромный чемпионат, в частности, получив предложение от итальянской Ромы. Но безуспешно, однако, по данным бельгийского портала voetbal24.be, Гент принял решение отпустить Яремчука в ближайшее летнее окно.

Роман Яремчук

Вот только хотят "Буйволы" за своего бомбардира порядка 20 млн евро, что издание называет "безумными деньгами на фоне коронавирусного кризиса". По информации voetbalprimeur.be, сейчас в услугах Романа заинтересованы итальянский Лацио и английские Арсенал и Вулверхэмптон, но конкретных предложений пока не было.

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