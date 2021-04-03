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Забивной воспитанник Динамо готов перейти в Шахтер

3 апреля, 17:23

Олег Люлька Олег Люлька

Роман Яремчук не исключает, что со временем пополнит ряды "горняков"

Форвард бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук не исключает вероятности перехода в Шахтер, несмотря на то, что он является воспитанником киевского Динамо.

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Об этом 25-летний Яремчук заявил в интервью BurBuzz.

"Могу ли я когда-нибудь перейти в Шахтер? Хороший вопрос. Почему нет? Никто же не знает, как сложится жизнь. Для меня эта тема – не табу. Меня же Динамо, можно сказать, выбросило на улицу. Еще и заработало на мне деньги. Я считаю Шахтер топ-клубом Европы. Посмотрим. У меня есть амбиции выиграть что-то в Украине", – говорит Яремчук

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Reuters

Напомним, в 2017 году Яремчук перешел из Динамо в Гент за 2 млн евро. При этом Динамо получит 30 процентов от последующей продажи Яремчука в другую команду.

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Сейчас аналитики Transfermarkt оценивают украинского "буйвола", как называют игроков Гента, в 13 млн евро.

Ранее сообщалось, что итальянская Рома предложила за Яремчука 12 миллионов евро, однако Гент отказался продавать нападающего, желая получить больше.

Смотрите, как забивает Яремчук

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Динамо Киев Шахтер Донецк Гент Бельгия Роман Яремчук
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