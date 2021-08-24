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Девушек с плоской грудью можно перепутать с мужчинами. Громкий скандал в футболе

Андрей Трофимов
24 августа, 22:09
Президент Танзании Самия Сулуху унизила футболисток. Она считает, что некоторые из них никогда не выйдут замуж из-за своего внешнего вида

Футболисток сборной Танзании обидела президент страны

Громкий скандал вспыхнул в футбольной Танзании. А все из-за высказывания президента страны Самии Сулуху.

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Во время приема мужской молодежной сборной страны Сулуху нелицеприятно высказалась о женской команде.

"Если мы пригласим их в этот зал и выстроим в ряд, то тех, у кого из них плоская грудь, вы можете перепутать с мужчинами. Видимо, семейная жизнь для них лишь мечта. Я знаю, что в команде есть замужние девушки, но некоторые из них, наверное, никогда не выйдут замуж", – приводит слова главы государства BBC.

Заявления Сулуху были раскритикованы многими организациями во всем мире. Их посчитали унизительными для женщин.

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Сулуху – первая в истории женщина, руководящая Танзанией.

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