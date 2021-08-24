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Дівчат з плоскими грудьми можна переплутати з чоловіками. Гучний скандал у футболі

Андрій Трофімов
24 серпня, 22:09
Президент Танзанії Самія Сулуху принизила футболісток. Вона вважає, що деякі з них ніколи не вийдуть заміж через свій зовнішній вигляд

Футболісток збірної Танзанії образила президент країни

Гучний скандал спалахнув у футбольній Танзанії. А все через висловлювання президента країни Самії Сулуху.

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Під час прийому чоловічої молодіжної збірної країни Сулуху грубо висловилась про жіночу команду.

"Якщо ми запросимо їх в цей зал і поставимо в ряд, то тих, у кого з них пласкі груди, ви можете переплутати з чоловіками. Мабуть, сімейне життя для них лише мрія. Я знаю, що в команді є заміжні дівчата, але деякі з них, напевно, ніколи не вийдуть заміж", – наводить слова глави держави BBC.

Заява Сулуху була розкритикована багатьма організаціями в усьому світі. Її вважали принизливою для жінок.

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Сулуху – перша в історії жінка, яка керує Танзанією.

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