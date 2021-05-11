Детское фото Оксаны Баюл с мамой растрогало пользователей соцсетей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поздравила с днем рождения своего родного человека, которого забрали слишком рано

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Недавно олимпийская чемпионка-1994 Оксана Баюл выложила уморное видео, где дочь пародирует маму-фигуристку. А затем спортсменка, которая уже много лет живет в США, показала свое детское фото, на котором она запечатлена вместе с мамой в Украине. Оказалось, что у нее на это была очень веская причина.

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"Поздравления с днем рождения, мама. Отправляю поздравления с днем рождения тому, кого забрали слишком рано. Мы часто думаем о тебе. Спасибо за уроки моей жизни", – написала Баюл в Instagram

"Оксана, вы похожи на маму! Какие вы красивые", "Мне кажется, с возрастом вы стали еще больше похожи на маму", – писали фоловеры фигуристки.

Напомним, украинская звезда фигурного катания вышла замуж за бизнесмена итальянского происхождения и теперь живет в Лас-Вегасе. А свою золотую медаль ОИ-1994 Оксана Баюл передаст дочке.

Оксана Баюл и ее дочка / Фото: Instagram

Также мы рассказывали, что шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста Адель.

А недавно Баюл обвинила россиян в плагиате: воруют даже платья. И очень разозлила жителей РФ.

Смотрите, как Баюл катается с дочкой

Оксана Баюл и ее дочка Видео: Instagram