17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Держите все Максимова: видео конфликта во время матча Ворсклы и Александрии

Сергей Шаховец
18 октября, 20:05
В матче 11-го тура между Александрией и Ворсклой эмоции били через край. В центре скандала, возникшего на последних минутах поединка, оказались Юрий Максимов и помощник главного тренера Александрии Сергей Локтионов

Конфликт Максимова и Локтионова в матче УПЛ / Фото: Канал Футбол

Катализатором конфликта стал эпизод возникший на 76-й минуте матча, когда вингер хозяев Олег Кожушко заработал вторую желтую карточку и последовавшие за этим удаление.

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Помощник наставника Александрии Сергей Локтионов начал эмоционально высказывать претензии в адрес арбитра встречи и тренерскому штабу Ворсклы, за что получил красную карточку.

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов не стал терпеть оскорбления и пошел выяснять отношения с оппонентом, который уже находился за оградой. Арбитр матча Николай Балакин зажег "красный свет" и перед коучем Ворсклы.

Удаление развязало руки Максимову, который погнался за Локтиновым, но тот быстро покинул опасную зону.

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Напомним, что в матче Александрия – Ворскла (1:2) тяжелейшую травму получил лидер хозяев поля Кирилл Ковалец. У футболиста врачи диагностировали разрыв крестообразной связки.

В нынешнем чемпионате Ворскла идет на третьем месте, отставая от Шахтера на два очка. Александрия после 11-ти туров занимает шестую строчку в турнирной таблице.

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Смотрите обзор матча Александрия – Ворскла

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