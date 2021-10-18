Держите все Максимова: видео конфликта во время матча Ворсклы и Александрии

Конфликт Максимова и Локтионова в матче УПЛ / Фото: Канал Футбол

Катализатором конфликта стал эпизод возникший на 76-й минуте матча, когда вингер хозяев Олег Кожушко заработал вторую желтую карточку и последовавшие за этим удаление.

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Помощник наставника Александрии Сергей Локтионов начал эмоционально высказывать претензии в адрес арбитра встречи и тренерскому штабу Ворсклы, за что получил красную карточку.

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов не стал терпеть оскорбления и пошел выяснять отношения с оппонентом, который уже находился за оградой. Арбитр матча Николай Балакин зажег "красный свет" и перед коучем Ворсклы.

Удаление развязало руки Максимову, который погнался за Локтиновым, но тот быстро покинул опасную зону.

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Напомним, что в матче Александрия – Ворскла (1:2) тяжелейшую травму получил лидер хозяев поля Кирилл Ковалец. У футболиста врачи диагностировали разрыв крестообразной связки.

В нынешнем чемпионате Ворскла идет на третьем месте, отставая от Шахтера на два очка. Александрия после 11-ти туров занимает шестую строчку в турнирной таблице.

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Смотрите обзор матча Александрия – Ворскла