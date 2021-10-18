Тримайте всі Максимова: відео конфлікту під час матчу Ворскли і Олександрії

Конфлікт Максимова і Локтіонова в матчі УПЛ / Фото: Канал Футбол

Каталізатором конфлікту став епізод, який виник на 76-й хвилині матчу, коли вінгер господарів Олег Кожушко заробив другу жовту картку і отримав вилучення.

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Помічник наставника Олександрії Сергій Локтіонов почав емоційно висловлювати претензії на адресу арбітра зустрічі і тренерському штабу Ворскли, за що отримав червону картку.

Головний тренер полтавчан Юрій Максимов не став терпіти образи і пішов з'ясовувати стосунки з опонентом, який вже знаходився за огорожею. Арбітр матчу Микола Балакін запалив "червоне світло" і перед коучем Ворскли.

Видалення розв'язало руки Максимову, який погнався за Локтіновим, але той швидко покинув небезпечну зону.

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Нагадаємо, що в матчі Олександрія – Ворскла (1:2) важку травму отримав лідер господарів поля Кирило Ковалець. У футболіста лікарі діагностували розрив хрестоподібної зв'язки.

У нинішньому чемпіонаті Ворскла йде на третьому місці, відстаючи від Шахтаря на два очки. Олександрія після 11-ти турів посідає шосту сходинку в турнірній таблиці.

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Дивіться огляд матчу Олександрія – Ворскла