17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Тримайте всі Максимова: відео конфлікту під час матчу Ворскли і Олександрії

Сергій Шаховець
18 жовтня, 20:05
У матчі 11-го туру між Олександрією і Ворсклою емоції били через край. У центрі скандалу, що виник на останніх хвилинах поєдинку, опинилися Юрій Максимов і помічник головного тренера Олександрії Сергій Локтіонов

Конфлікт Максимова і Локтіонова в матчі УПЛ / Фото: Канал Футбол

Каталізатором конфлікту став епізод, який виник на 76-й хвилині матчу, коли вінгер господарів Олег Кожушко заробив другу жовту картку і отримав вилучення.

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Помічник наставника Олександрії Сергій Локтіонов почав емоційно висловлювати претензії на адресу арбітра зустрічі і тренерському штабу Ворскли, за що отримав червону картку.

Головний тренер полтавчан Юрій Максимов не став терпіти образи і пішов з'ясовувати стосунки з опонентом, який вже знаходився за огорожею. Арбітр матчу Микола Балакін запалив "червоне світло" і перед коучем Ворскли.

Видалення розв'язало руки Максимову, який погнався за Локтіновим, але той швидко покинув небезпечну зону.

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Нагадаємо, що в матчі Олександрія – Ворскла (1:2) важку травму отримав лідер господарів поля Кирило Ковалець. У футболіста лікарі діагностували розрив хрестоподібної зв'язки.

У нинішньому чемпіонаті Ворскла йде на третьому місці, відстаючи від Шахтаря на два очки. Олександрія після 11-ти турів посідає шосту сходинку в турнірній таблиці.

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Дивіться огляд матчу Олександрія – Ворскла

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