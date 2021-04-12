День шикарных ног: американская чемпионка в облегающем комбинезоне сразила фанатов

Теннисистка Серена Уильямс устроила усиленную тренировку для ног и показала результат. А поклонники американской легенды завалили ее комплиментами

Обтягивающие комбинезоны становятся визитной карточкой 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" Серены Уильямс. Недавно легендарная американская теннисистка поразила образом женщины-кошки. А теперь восхитила поклонников своими ножками.

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"День ног!" — подписала фото Серена на своей страничке в Instagram, намекая на усиленные тренировке в тренажерном зале.

В комментариях фанаты завалили Серену комплиментами: "Королева", "Люблю тебя, малышка", "Выглядишь великолепно", "Номер один", "шикарные ноги".

Напомним, что Серена Уильямс – четырехкратная олимпийская чемпионка и бывшая первая ракетка мира. Американка очень хочет, но пока не может установить рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема". У Уильямс сейчас 23 трофея, и она уступает только Маргарет Смит-Корт (24).

На Открытом чемпионате Австралии-2021 Серена Уильямс дошла до полуфинала, где проиграла Наоми Осаке в двух сетах со счетом 3:6, 4:6, а потом расплакалась. А японская теннисистка стала победительницей Australian Open. На данный момент Уильямс занимает 7-ю строчку рейтинга WTA.

Ранее мы показывали, как Серена Уильямс оторвалась на корте.

Танец Серены Уильямс на тренировке Видео: Instagram