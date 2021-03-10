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Женщина-кошка в огне: Серена ошеломила фото в обтягивающем комбинезоне

10 марта, 11:01

Елена Павлова Елена Павлова

Американскую теннисистку сравнили с героиней популярных комиксов

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс восхитила своих подписчиков в Instagram шикарным фото в обтягивающем черном комбинезоне и на каблуках.

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Многие подписчики Серены почитали, что 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" могла бы стать героиней комиксов по "Женщину-кошку". Дескать, сходство с персонажем историй о Бэтмене просто поразительное. И ставили возле комментариев огонь.

Напомним, что Серена Уильямс – также четырехкратная олимпийская чемпионка и бывшая первая ракетка мира. Американка очень хочет, но пока не сможет установить рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема". У Уильямс сейчас 23 трофея, и она уступает только Маргарет Смит-Корт – 24.

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На Открытом чемпионате Австралии-2021 Серена Уильямс дошла до полуфинала, где проиграла Наоми Осаке в двух сетах со счетом 3:6, 4:6, а потом расплакалась. А японская теннисистка стала победительницей Australian Open. На данный момент Уильямс занимает 7-ю строчку рейтинга WTA.

Ранее мы показывали, как как Серена Уильямс оторвалась на корте.

Танец Серены Уильямс на тренировке Видео: Instagram

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