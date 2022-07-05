Дебют Усика в УПЛ? Команда боксера надеется сыграть в элите

Александр Усик может сыграть в УПЛ уже в нынешнем сезоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с нестабильным финансовым положением, Премьер-лига может недосчитаться некоторых клубов. Ранее Десна и Мариуполь отказались от участия в чемпионате.

В таком случае заменить один из клубов может житомирское Полесье. Об этом рассказал директор "полесских волков" Владимир Загурский.

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"В настоящее время очень сложная финансовая ситуация, в том числе, и у клубов Премьер-лиги. Сейчас Полесье проходит аттестацию для участия в УПЛ. Если какая-либо команда не сможет принять участие в следующем сезоне Премьер-лиги вполне возможно, что Полесье сможет ее заменить", – сказал Загурский в интервью Суспільному.

Напомним, в феврале этого года на турнире Winter Cup за житомирскую команду дебютировал чемпион мира по боксу Александр Усик. В случае повышения Полесья в классе боксер-футболист сможет сыграть в Украинской Премьер-лиге.

Усик дебютировал в футболе и стал героем мемов / Фото: Коллаж: Сегодня

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Но пока Усик занят подготовкой к реваншу с Джошуа, руководство Полесья рассматривает вариант с приглашением лучшего бомбардира казахской лиги Адеринсолы Эсеолы. Украинский форвард известен своими выступлениями за киевский Арсенал, Зирку, Ворсклу, Александрию и Кайрат.