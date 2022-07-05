Дебют Усика в УПЛ? Команда боксера сподівається зіграти в еліті

Олександр Усик може зіграти в УПЛ вже цього сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку з нестабільним фінансовим становищем, Прем'єр-ліга може недорахуватися деяких клубів. Раніше Десна та Маріуполь відмовилися від участі у чемпіонаті.

У такому разі замінити один із клубів може житомирське Полісся. Про це розповів директор "поліських вовків" Володимир Загурський.

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"Наразі дуже складна фінансова ситуація, в тому числі і у клубів Прем'єр-ліги. Зараз Полісся проходить атестацію для участі в УПЛ. Якщо якась команда не зможе взяти участь у наступному сезоні Прем'єр-ліги цілком можливо, що Полісся зможе її замінити", – сказав Загурський в інтерв'ю Суспільному.

Нагадаємо, у лютому цього року на турнірі Winter Cup за житомирську команду дебютував чемпіон світу з боксу Олександр Усик. У разі підвищення Полісся у класі боксер-футболіст зможе зіграти в Українській Прем'єр-лізі.

Усик дебютував у футболі і став героєм мемів / Фото: Колаж: Сьогодні

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Але поки Усик зайнятий підготовкою до реваншу з Джошуа, керівництво Полісся розглядає варіант із запрошенням найкращого бомбардира казахської ліги Адерінсоли Есеоли. Український форвард відомий своїми виступами за київський Арсенал, Зірку, Ворсклу, Олександрію та Кайрат.