Дебют Шевченко в Серии А: онлайн матча Дженоа – Рома

Шевченко дебютирует в Серии А матчем против Моуринью

Матч 13-го тура чемпионата Италии Дженоа – Рома пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ДЖЕНОА – РОМА

Реклама

Дебют Шевы

Это будет дебютный матч для Андрея Шевченко во главе Дженоа. Украинец возглавил клуб 7 ноября, но с тех пор команда не проводила официальных матчей из-за паузы на матчи сборных.

Знакомство с командой Шева начал в сокращенном составе, ведь многие игроки разъехались по своим сборным. В отсутствие лидеров Дженоа провела спарринг со своим молодежным составом и одержала победу 1:0.

Турнирное положение

Дженоа провалила старт текущего сезона, одержав в первых 12 турах всего одну победу. Случилось это еще в 12 сентября. С тех пор "грифоны" провели девять матчей, в которых трижды проиграли и шесть раз сыграли вничью.

На данный момент Дженоа занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, располагаясь на границе с зоной вылета.

Рома располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Италии. Подопечные Жозе Моуринью проиграли две предыдущие встречи, а в целом имеют в текущем сезоне уже пять поражений в своем активе.

М Команда И В Н П З - П О 1. Наполи 12 10 2 0 24 - 4 32 2. Милан 13 10 2 1 29 - 15 32 3. Интер 12 7 4 1 29 - 13 25 4. Аталанта 13 7 4 2 27 - 17 25 5. Лацио 13 6 3 4 25 - 21 21 6. Фиорентина 13 7 0 6 20 - 17 21 7. Ювентус 13 6 3 4 18 - 15 21 8. Рома 12 6 1 5 21 - 15 19 9. Болонья 12 5 3 4 19 - 23 18 10. Верона 12 4 4 4 25 - 21 16 11. Эмполи 12 5 1 6 18 - 23 16 12. Торино 12 4 2 6 15 - 12 14 13. Сассуоло 12 4 2 6 17 - 18 14 14. Удинезе 12 3 5 4 15 - 18 14 15. Венеция 12 3 3 6 11 - 19 12 16. Специя 13 3 2 8 15 - 31 11 17. Дженоа 12 1 6 5 17 - 24 9 18. Сампдория 12 2 3 7 15 - 25 9 19. Салернитана 12 2 1 9 10 - 26 7 20. Кальяри 12 1 3 8 13 - 26 6

Шевченко VS Моуринью

Шевченко и Моуринью не пересекались в качестве тренеров, зато украинец хорошо помнит период работы под руководством португальца. Хотя это был не лучший период его карьеры.

Как раз при Моуринью Шевченко перешел в Челси, но заиграть в английской команде ему не удалось. Тогда Жозе отдал предпочтение Дидье Дрогба, а Шева спустя время транзитом через Милан вернулся в Динамо.

Шевченко и Моуринью / Фото: Getty Images

Слова перед матчем

Андрей Шевченко: "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов".

Жозе Моуринью: "Я желаю ему пережить то же, что и я – проиграть в своем первом матче в качестве тренера, но затем выиграть много трофеев".

Как команды готовились к матчу

Тренировка Дженоа

Тренировка Ромы

Котировки букмекеров

Фаворитом у букмекеров в сегодняшней встрече выступают гости: коэффициент на победу команды Жозе Моуринью – 1.79, на ничью – 4.08, на победу команды Андрея Шевченко – 4.74

Где смотреть дебют Шевы

Матч Дженоа – Рома в прямом эфире можно будет смотреть с помощью сервиса MEGOGO. Начало трансляции – в 21:45.