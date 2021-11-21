Дебют Шевченко в Серии А: онлайн матча Дженоа – Рома

Шевченко дебютирует в Серии А матчем против Моуринью
Матч 13-го тура чемпионата Италии Дженоа – Рома пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов.
ОНЛАЙН ДЖЕНОА – РОМА
Дебют Шевы
Это будет дебютный матч для Андрея Шевченко во главе Дженоа. Украинец возглавил клуб 7 ноября, но с тех пор команда не проводила официальных матчей из-за паузы на матчи сборных.
Знакомство с командой Шева начал в сокращенном составе, ведь многие игроки разъехались по своим сборным. В отсутствие лидеров Дженоа провела спарринг со своим молодежным составом и одержала победу 1:0.
Турнирное положение
Дженоа провалила старт текущего сезона, одержав в первых 12 турах всего одну победу. Случилось это еще в 12 сентября. С тех пор "грифоны" провели девять матчей, в которых трижды проиграли и шесть раз сыграли вничью.
На данный момент Дженоа занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, располагаясь на границе с зоной вылета.
Рома располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Италии. Подопечные Жозе Моуринью проиграли две предыдущие встречи, а в целом имеют в текущем сезоне уже пять поражений в своем активе.
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|Команда
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|Наполи
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|-
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|Милан
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|Интер
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|7
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|1
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|-
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|25
|4.
|Аталанта
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|7
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|25
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|Лацио
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|-
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|21
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|Фиорентина
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|7
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|17
|21
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|Ювентус
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|Рома
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|6
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|5
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|Болонья
|12
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|4
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|18
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|Верона
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|Эмполи
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|-
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|16
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|Торино
|12
|4
|2
|6
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|14
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|Сассуоло
|12
|4
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|6
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|Удинезе
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|Венеция
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|Специя
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|Дженоа
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|Сампдория
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|Салернитана
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|Кальяри
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Шевченко VS Моуринью
Шевченко и Моуринью не пересекались в качестве тренеров, зато украинец хорошо помнит период работы под руководством португальца. Хотя это был не лучший период его карьеры.
Как раз при Моуринью Шевченко перешел в Челси, но заиграть в английской команде ему не удалось. Тогда Жозе отдал предпочтение Дидье Дрогба, а Шева спустя время транзитом через Милан вернулся в Динамо.
Слова перед матчем
Андрей Шевченко: "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов".
Жозе Моуринью: "Я желаю ему пережить то же, что и я – проиграть в своем первом матче в качестве тренера, но затем выиграть много трофеев".
Как команды готовились к матчу
Тренировка Дженоа
Тренировка Ромы
Котировки букмекеров
Фаворитом у букмекеров в сегодняшней встрече выступают гости: коэффициент на победу команды Жозе Моуринью – 1.79, на ничью – 4.08, на победу команды Андрея Шевченко – 4.74
Где смотреть дебют Шевы
Матч Дженоа – Рома в прямом эфире можно будет смотреть с помощью сервиса MEGOGO. Начало трансляции – в 21:45.