Дебют Шевченка в Серії А: онлайн матчу Дженоа – Рома

Шевченко дебютує в Серії А матчем проти Моурінью

Матч 13-го туру чемпіонату Італії Дженоа – Рома пройде на стадіоні "Луїджі Фераріс" і розпочнеться о 21:45 за київським часом. Ми проведемо онлайн матчі із докладним описом усіх ключових моментів.

ОНЛАЙН ДЖЕНОА – РОМА

Дебют Шеви

Це буде дебютний матч для Андрія Шевченка на чолі Дженоа. Українець очолив клуб 7 листопада, Але з того часу команда не проводила офіційних матчів через паузу на матчі збірних.

Знайомство з командою Шева розпочав у скороченому складі, адже багато гравців роз'їхалися своїми збірними. За відсутності лідерів Дженоа провела спаринг зі своїм молодіжним складом та здобула перемогу 1:0.

Турнірне становище

Дженоа провалила старт поточного сезону, здобувши в перших 12 турах лише одну перемогу. Сталося це ще 12 вересня. З того часу "грифони" провели дев'ять матчів, у яких тричі програли та шість разів зіграли внічию.

На цей момент Дженоа займає 17-е місце у турнірній таблиці Серії А, розташовуючись на кордоні із зоною вильоту.

Рома знаходиться на восьмому місці в таблиці чемпіонату Італії. Підопічні Жозе Моурінью програли дві попередні зустрічі, а загалом мають цього сезону вже п'ять поразок у своєму активі.

М Команда І У Н П З - П Про 1. Наполі 12 10 2 0 24 - 4 32 2. Мілан 13 10 2 1 29 - 15 32 3. Інтер 12 7 4 1 29 - 13 25 4. Аталанта 13 7 4 2 27 - 17 25 5. Лаціо 13 6 3 4 25 - 21 21 6. Фіорентина 13 7 0 6 20 - 17 21 7. Ювентус 13 6 3 4 18 - 15 21 8. Рома 12 6 1 5 21 - 15 19 9. Болонья 12 5 3 4 19 - 23 18 10. Верона 12 4 4 4 25 - 21 16 11. Емполі 12 5 1 6 18 - 23 16 12. Торіно 12 4 2 6 15 - 12 14 13. Сассуоло 12 4 2 6 17 - 18 14 14. Удінезе 12 3 5 4 15 - 18 14 15. Венеція 12 3 3 6 11 - 19 12 16. Спеція 13 3 2 8 15 - 31 11 17. Дженоа 12 1 6 5 17 - 24 9 18. Сампдорія 12 2 3 7 15 - 25 9 19. Салернітана 12 2 1 9 10 - 26 7 20. Кальярі 12 1 3 8 13 - 26 6

Шевченка VS Моурінью

Шевченка та Моурінью не перетиналися як тренери, натомість українець добре пам'ятає період роботи під керівництвом португальця. Хоча це був не найкращий період його кар'єри.

Саме за Моурінью Шевченко перейшов у Челсі, але заграти в англійській команді йому не вдалося. Тоді Жозе віддав перевагу Дідьє Дрогба, а Шева згодом транзитом через Мілан повернувся до Динамо.

Шевченко і Моурінью / Фото: Getty Images

Слова перед матчем

Андрій Шевченко: "Якщо ми не вилетимо із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як перемога у Лізі чемпіонів".

Жозе Моуріньйо: "Я бажаю йому пережити те саме, що і я – програти у своєму першому матчі як тренер, але потім виграти багато трофеїв".

Як команди готувалися до матчу

Тренування Дженоа

Тренування Роми

Котирування букмекерів

Фаворитом у букмекерів у сьогоднішній зустрічі виступають гості: коефіцієнт на перемогу команди Жозе Моурінью – 1.79, на нічию – 4.08, на перемогу команди Андрія Шевченка – 4.74

Де дивитись дебют Шеви

Матч Дженоа – Рома у прямому ефірі можна буде дивитися за допомогою сервісу MEGOGO. Початок трансляції – о 21:45.