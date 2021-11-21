21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Дебют Шевченка в Серії А: онлайн матчу Дженоа – Рома

Олександр Трикіша
21 листопада, 13:22
У неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко дебютує як головний тренер італійського Дженоа. Екзаменувати Шеву буде Рома Жозе Моурінью

Шевченко дебютує в Серії А матчем проти Моурінью

Матч 13-го туру чемпіонату Італії Дженоа – Рома пройде на стадіоні "Луїджі Фераріс" і розпочнеться о 21:45 за київським часом. Ми проведемо онлайн матчі із докладним описом усіх ключових моментів.

ОНЛАЙН ДЖЕНОА – РОМА

Дебют Шеви

Це буде дебютний матч для Андрія Шевченка на чолі Дженоа. Українець очолив клуб 7 листопада, Але з того часу команда не проводила офіційних матчів через паузу на матчі збірних.

Знайомство з командою Шева розпочав у скороченому складі, адже багато гравців роз'їхалися своїми збірними. За відсутності лідерів Дженоа провела спаринг зі своїм молодіжним складом та здобула перемогу 1:0.

Турнірне становище

Дженоа провалила старт поточного сезону, здобувши в перших 12 турах лише одну перемогу. Сталося це ще 12 вересня. З того часу "грифони" провели дев'ять матчів, у яких тричі програли та шість разів зіграли внічию.

На цей момент Дженоа займає 17-е місце у турнірній таблиці Серії А, розташовуючись на кордоні із зоною вильоту.

Рома знаходиться на восьмому місці в таблиці чемпіонату Італії. Підопічні Жозе Моурінью програли дві попередні зустрічі, а загалом мають цього сезону вже п'ять поразок у своєму активі.

МКомандаІУНПЗ-ППро
1.Наполі12102024-432
2.Мілан13102129-1532
3.Інтер1274129-1325
4.Аталанта1374227-1725
5.Лаціо1363425-2121
6.Фіорентина1370620-1721
7.Ювентус1363418-1521
8. Рома 12 6 1 5 21 - 15 19
9.Болонья1253419-2318
10.Верона1244425-2116
11.Емполі1251618-2316
12.Торіно1242615-1214
13.Сассуоло1242617-1814
14.Удінезе1235415-1814
15.Венеція1233611-1912
16.Спеція1332815-3111
17. Дженоа 12 1 6 5 17 - 24 9
18.Сампдорія1223715-259
19.Салернітана1221910-267
20.Кальярі1213813-266

Шевченка VS Моурінью

Шевченка та Моурінью не перетиналися як тренери, натомість українець добре пам'ятає період роботи під керівництвом португальця. Хоча це був не найкращий період його кар'єри.

Саме за Моурінью Шевченко перейшов у Челсі, але заграти в англійській команді йому не вдалося. Тоді Жозе віддав перевагу Дідьє Дрогба, а Шева згодом транзитом через Мілан повернувся до Динамо.

Шевченко і Моурінью / Фото: Getty Images

Слова перед матчем

Андрій Шевченко: "Якщо ми не вилетимо із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як перемога у Лізі чемпіонів".

Жозе Моуріньйо: "Я бажаю йому пережити те саме, що і я – програти у своєму першому матчі як тренер, але потім виграти багато трофеїв".

Як команди готувалися до матчу

Тренування Дженоа

Тренування Роми

Котирування букмекерів

Фаворитом у букмекерів у сьогоднішній зустрічі виступають гості: коефіцієнт на перемогу команди Жозе Моурінью – 1.79, на нічию – 4.08, на перемогу команди Андрія Шевченка – 4.74

Де дивитись дебют Шеви

Матч Дженоа – Рома у прямому ефірі можна буде дивитися за допомогою сервісу MEGOGO. Початок трансляції – о 21:45.