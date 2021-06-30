Де Дзерби в Шахтере начинает с разгрома: смотрите первый гол Траоре за "горняков"

30 июня донецкий Шахтер провел первый контрольный матч на сборе в Австрии, разгромив скромный Санкт-Йоханн. Во главе дончан дебютировал итальянский тренер Роберто Де Дзерби

Первый матч Роберто Де Дзерби в Шахтере / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

30 июня донецкий Шахтер провел первый контрольный матч на сборе в Австрии. После восьми дней тренировочной работы во главе "оранжево-черных" дебютировал итальянский тренер Роберто Де Дзерби. В первом летнем спарринге дончане разгромили австрийский Санкт-Йоханн – 5:0. Ранее мы писали, что все товарищеские матчи Шахтера покажут по ТВ.

Разница команд в классе была слишком велика, и уже на 2-й минуте встречи Тете открыл счет, замкнув прострел Корниенко.

Пять минут спустя преимущество Шахтера удвоил Мудрик, который четко подсек мяч над голкипером. А на 10-й минуте дебютный гол за дончан забил буркинийский нападающий Лассина Траоре, приобретенный "горняками" у Аякса.

Уже на 24-й минуте в ворота Санкт-Йоханна влетел четвертый мяч. И на этот раз Траоре выступил в роли ассистента, а Корниенко нанес точный удар в дальний угол.

Во втором тайме состав Шахтера полностью обновился. "Оранжево-черные" создали много моментов, но мяч в воротах австрийцев побывал лишь раз. Сиприано в очередной раз прострелил в чужую штрафную, а Дентиньо сработал на опережение и отправил мяч мимо вратаря – 5:0.

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В четверг Роберто Де Дзерби предоставит команде выходной для восстановления, после чего работа продолжится. Следующий контрольный матч дончан – 4 июля с польским Ракувом.

Ранее Де Дзерби рассказал о Луческу, философии и семье.

Напомним, что старт нового клубного футбольного сезона в Украине состоится 24 июля, когда в Киеве за Суперкубок сыграют Динамо и Шахтер.