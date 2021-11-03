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Де Дзерби назвал три вещи, которые срочно нужны Шахтеру

Любомир Луканюк
3 ноября, 23:02
Главный тренер Шахтера расстроен, что команда не смогла завоевать очки в матче Лиги чемпионов против Реала

Шахтер забил один гол Реалу, но не удержал ничью / Фото: REUTERS

Донецкий Шахтер потерпел поражение в четвертом туре Лиги чемпионов. В Мадриде "горняки" уступили Реалу.

После матча главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби сказал, что нужно клубу, чтобы лучше выступать в ЛЧ.

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"Есть три ключевые вещи, которые помогут в следующих сезонах Лиги чемпионов играть лучше:

  1. Победить в чемпионате Украины.
  2. Видеть прогресс молодых игроков.
  3. Трансферы, особенно на позиции, где нам нужна скорость и техника, которых сейчас не хватает.

Печально, что мы сегодня уезжаем из Мадрида без очков. Мы провели очень хороший матч", – заявил Де Дзерби.

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Кстати, лучший игрок матча Карим Бензема похвалил "горняков". Француз признал, что победа над Шахтером далась Реалу очень тяжело.

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