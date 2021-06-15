Пасту в Шахтере готовить не буду – Де Дзерби на презентации рассказал о Луческу, философии и семье

Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник Шахтер провел торжественную презентацию Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера. Церемония прошла на НСК "Олимпийский" в присутствии десятков журналистов. Началась она ровно в 19:36, что символизирует год создания донецкого клуба. После короткого вступления 42-летний специалист примерно 50 минут отвечал на вопросы прессы.

Утром Шахтер анонсировал представление Де Дзерби в ретро-стиле.

Новый рулевой в течение всего времени оставался довольно серьезным, подчеркнув, что приехал в Украину работать. И даже итальянскую пасту, как когда-то его земляк Невио Скала, готовить своим игрокам не собирается. Выделим 5 самых интересных тезисов из его высказываний.

Об ожиданиях в Шахтере:

"Я не хочу говорить о прошлом, к которому не имею отношения. Не буду обещать прервать гегемонию Динамо в Украине, но постараюсь дать ему бой. Шахтер – топ-клуб, здесь сильные игроки, его очень хорошо знают в Италии. У нас есть все предпосылки, чтобы провести прекрасный сезон. На самом деле, здесь все оказалось слишком прекрасно, что даже не верится, что это правда".

О Мирче Луческу:

"Когда он тренировал Брешию в моем родном городе, я каждые выходные проводил в фанатском секторе команды. Луческу – маэстро. В Шахтере у меня будет дополнительный стимул проявить себя в противостояниях с ним".

О своем тренерском кредо:

"Моя философия состоит в том, чтобы команда была с мячом. Хотя, допускаю, что порой ради удержания счета я могу от нее отказаться, выпустить на замену защитника. Помимо трофеев и красивой игры я хочу, чтобы президент Шахтера вернулся на трибуну. Я – тренер-демократ. Но в нужные моменты мне хватит твердости, окончательные решения остаются за мной".

Об общении с подопечными:

"Я знаю испанский язык, так что могу беспроблемно общаться с бразильцами . Также владею английским. С украинскими футболистами буду общаться через переводчика и изучать их язык. Я знакомился с игроками еще по видео и сейчас продолжаю верить в молодых украинцев. Считаю, что Мудрик, Судаков, Сикан, Бондаренко, Танковский имеют все шансы остаться в первой команде".

Об общении с семьей во время работы в Шахтере:

"Киев – большой и красивый город, но у меня не будет возможности узнать его по-настоящему, ведь я приехал в Украину работать. Моя семья останется в Италии, но, надеюсь, будет часто сюда приезжать".

Сегодня же Шахтер объявил о создании женской футбольной команды.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин и директор по футболу Дарио Срна признались, что начали общение с Де Дзерби еще два месяца назад. Кандидатура итальянца устроила и все отделы клуба, и президента. Молодому амбициозному тренеру дают возможность проявить себя на новом уровне. "У меня были другие предложения, но я сделал то, что хотел", – подытожил Роберто.

Узнайте, когда встретятся Динамо и Шахтер в чемпионате Украины – расписание нового сезона УПЛ.

Смотрите, как проходила презентация нового главного тренера: