Даже в зале не сыграют! Россию исключили из финала женского Евро-2022

УЕФА дисквалифицировало сборную России по футзалу / Фото: UEFA.com, Коллаж: Сегодня

2 мая Исполком УЕФА принял решение исключить российские клубы и сборные из всех соревнований, которые проводятся под эгидой европейского союза. Причина – военное вторжение России на территорию Украины.

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Санкции коснулись и футзала, федерации стран которого также относятся к УЕФА. Исполком европейского союза исключил из состава участников финальной части женского Евро-2022 по футзалу сборную России.

Женская сборная Украины по футзалу сыграет в финале Евро-2022 в июле / Фото: УАФ

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Кроме этого, было принято ряд решение по поводу проведения финала данных соревнований. Турнир должен был состояться в конце марта в Португалии, но из-за войны в Украине (страна участница финального турнира) соревнования перенесли на более поздний срок. Теперь же УЕФА объявил новую дату и состав участников. Далее решения УЕФА:

дисквалифицировать сборную России из состава участников финальной стадии женского Евро-2022 по футзалу;

из состава участников финальной стадии женского Евро-2022 по футзалу; включить сборную Венгрии в состав участников финальной стадии женского Евро-2022 по футзалу;

в состав участников финальной стадии женского Евро-2022 по футзалу; турнир состоится с 1 по 3 июля в Португалии;

полуфинальные пары: Испания – Украина, Португалия – Венгрия. Игры состоятся 1 июля.

Барселона – триумфатор футзальной Лиги чемпионов / Фото: ФК Барселона

Тем временем в Европе определился победитель нынешнего сезона Лиги чемпионов по футзалу. Им стала испанская Барселона.

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Сегодня в 22:00 не пропустите прямую онлайн-трансляцию футбольной Лиги чемпионов, где определится первый финалист турнира.