Барселона – сильнейший клуб Европы. Кубок Лиги чемпионов едет в столицу Каталонии

В Риге определился победитель футзальной Лиги чемпионов. В финальном поединке сошлись Барселона и лиссабонский Спортинг.
Соперники уже встречались в предыдущем розыгрыше турнира в сезоне 2020/21. Тогда сильнее были португальцы, обыгравшие Барселону со счетом 4:3.
Стартовые минуты соперники присматривались друг к другу. Лишь на 16-й минуте поединка Лосано отправил мяч в сетку ворот португальцев.
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Игроки Спортинга так и не сумели прийти в себя и тут же пропустили еще один гол. У каталонцев отличился Пито.
Португальцы пытались отыграться, но и итоге им так и не удалось забить гол престижа.
Завершили разгром Спортинга Феррао и Плана.
Для Барселоны этот трофей стал четвертым в истории клуба. Ранее испанцы выигрывали Лигу чемпионов в 2012, 2014, 2020.
Лига чемпионов по футзалу. Финал
Барселона (Испания) – Спортинг (Португалия) 4:0
Голы: Лосано 16, Пито 19, Феррао 21, Плана 39
Champions League de #Futsal 2022— L'UEFA (@UEFAcom_fr) May 1, 2022
Barça
2 Sporting
3 Benfica
4 @ACCSFutsal#UCLFutsal | #ACCSpic.twitter.com/0FDWonkTZt
Напомним, этой зимой в Нидерландах прошел чемпионат Европы по футзалу, в котором победу праздновала сборная Португалии. В финальном поединке португальцы отомстили России за украинцев, уступивших РФ в полуфинале со счетом 2:3.