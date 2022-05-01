Барселона – сильнейший клуб Европы. Кубок Лиги чемпионов едет в столицу Каталонии

В финальном поединке "сине-гранатовые" не оставили шансов португальскому Спортингу

Барселона - триумфатор футзальной Лиги чемпионов / Фото: ФК Барселона

В Риге определился победитель футзальной Лиги чемпионов. В финальном поединке сошлись Барселона и лиссабонский Спортинг.

Соперники уже встречались в предыдущем розыгрыше турнира в сезоне 2020/21. Тогда сильнее были португальцы, обыгравшие Барселону со счетом 4:3.

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Стартовые минуты соперники присматривались друг к другу. Лишь на 16-й минуте поединка Лосано отправил мяч в сетку ворот португальцев.

Игроки Спортинга так и не сумели прийти в себя и тут же пропустили еще один гол. У каталонцев отличился Пито.

Португальцы пытались отыграться, но и итоге им так и не удалось забить гол престижа.

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Завершили разгром Спортинга Феррао и Плана.

Для Барселоны этот трофей стал четвертым в истории клуба. Ранее испанцы выигрывали Лигу чемпионов в 2012, 2014, 2020.

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Лига чемпионов по футзалу. Финал

Барселона (Испания) – Спортинг (Португалия) 4:0

Голы: Лосано 16, Пито 19, Феррао 21, Плана 39

Напомним, этой зимой в Нидерландах прошел чемпионат Европы по футзалу, в котором победу праздновала сборная Португалии. В финальном поединке португальцы отомстили России за украинцев, уступивших РФ в полуфинале со счетом 2:3.