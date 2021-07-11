Давай кулачок! Дэвид Бекхэм и Том Круз разрывают Сеть своей крутостью на финале Евро

Крутые парни украсили трибуны финала Евро-2020. Том Круз и Дэвид Бекхэм вместе смотрели игру между Англией и Италией и радовались забитому мячу

Том Круз и Дэвид Бекхэм на финале Евро-2020

Финал чемпионата Европы 2020 года между сборными Англии и Италии собрал на трибунах стадиона "Уэмбли" в Лондоне целую россыпь звезд мировой величины. Трансляция Италия – Англия есть на нашем сайте.

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Большинство из звездных гостей поддерживали команду Англии, в том числе и голливудский актер Том Круз, побывавший перед этим еще и на финале Уимблдона. Круз сидел недалеко от легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма, поэтому праздновал мяч Люка Шоу с бывшим капитаном сборной Англии.

Круз и Бекхэм обменялись поздравлениями, а затем еще и стукнулись кулак о кулак, как настоящие крутые парни. Хорошо, что его не приняли за сына Бекхэма.

Ранее мы писали, что Принц Уильям с семилетним сыном не сдержал эмоций после гола Англии в финале Евро. Королевская семья посетила стадион "Уэмбли" чтобы поддержать сборную Англии в финале Евро-2020. Гол уже на второй минуте встречи заставила Герцога Кембриджского проявить эмоции.