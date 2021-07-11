Давай кулачок! Девід Бекхем і Том Круз розривають Мережу своєю крутизною на фіналі Євро

Круті хлопці прикрасили трибуни фіналу Євро-2020. Том Круз і Девід Бекхем разом дивилися гру між Англією та Італією і раділи забитому м'ячу

Том Круз і Девід Бекхем на фіналі Євро-2020

Фінал чемпіонату Європи 2020 року між збірними Англії та Італії зібрав на трибунах стадіону "Вемблі" в Лондоні цілий розсип зірок світової величини. Трансляція Італія – Англія є на нашому сайті.

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Більшість із зоряних гостей підтримували команду Англії, в тому числі і голлівудський актор Том Круз, який побував перед цим ще й на фіналі Вімблдону. Круз сидів недалеко від легендарного англійського футболіста Девіда Бекхема, тому святкував м'яч Люка Шоу з колишнім капітаном збірної Англії.

Круз і Бекхем обмінялися привітаннями, а потім ще і вдарили кулак об кулак, як справжні круті хлопці. Добре, що його не прийняли за сина Бекхема.

Раніше ми писали, що Принц Вільям із семирічним сином не стримав емоцій після голу Англії в фіналі Євро. Королівська родина відвідала стадіон "Вемблі", щоб підтримати збірну Англії в фіналі Євро-2020. Гол вже на другій хвилині зустрічі змусив Герцога Кембриджського проявити емоції.