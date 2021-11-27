Дарью Белодед заметили с бокалом. Нарушила ли режим легенда?

Белодед призывает тренироваться / Фото: Коллаж: Сегодня
Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед рассказала зачем нужно красивое и здоровое тело.
Спортсменка выделила десять причин для тренировок. И за это подняла бокал... сока. Никакого нарушения режима.
- Любить свое отражение в зеркале.
- Легко справляться с повышенными нагрузками и стрессом.
- Нравиться себе и окружающим.
- Быть уверенным на пляже/бассейне.
- Сохранить молодость и красоту.
- Вести активный образ жизни.
- Быть энергичными для достижения целей.
- Быть примером для своих детей.
- Повысить устойчивость к разным заболеваниям.
- Улучшить состояние кожи, режим сна и прекрасно себя чувствовать.
Напомним, Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.
"До Парижа-2024 еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.
Ранее мы писали, что украинская дзюдоистка отдыхала в ОАЭ.
Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась
Украинская красавица Дарья Белодед / Фото: Instagram