27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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ПСЖ --
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Лейпциг --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Спортинг --
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Реал --
Интер --
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Шахтер --
Шериф --
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Челси --
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Дарью Белодед заметили с бокалом. Нарушила ли режим легенда?

Андрей Трофимов
27 ноября, 11:58
Звездная дзюдоистка назвала десять причин, чтобы сделать свое тело здоровым и красивым

Белодед призывает тренироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед рассказала зачем нужно красивое и здоровое тело.

Спортсменка выделила десять причин для тренировок. И за это подняла бокал... сока. Никакого нарушения режима.

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  1. Любить свое отражение в зеркале.
  2. Легко справляться с повышенными нагрузками и стрессом.
  3. Нравиться себе и окружающим.
  4. Быть уверенным на пляже/бассейне.
  5. Сохранить молодость и красоту.
  6. Вести активный образ жизни.
  7. Быть энергичными для достижения целей.
  8. Быть примером для своих детей.
  9. Повысить устойчивость к разным заболеваниям.
  10. Улучшить состояние кожи, режим сна и прекрасно себя чувствовать.

Напомним, Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.

"До Парижа-2024 еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.

Ранее мы писали, что украинская дзюдоистка отдыхала в ОАЭ.

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Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась

Украинская красавица Дарья Белодед / Фото: Instagram