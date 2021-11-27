27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
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Інгулець --
Шахтар --
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Рух --
Металіст 1925 --
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Колос --
Верес --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Ліверпуль --
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Порту --
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Дар'ю Білодід помітили з келихом. Чи порушила режим легенда?

Андрій Трофімов
27 листопада, 11:58
Зіркова дзюдоїстка назвала десять причин, щоб зробити своє тіло здоровим та красивим

Білодід закликає тренуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Дар'я Білодід розповіла навіщо потрібне красиве та здорове тіло.

Спортсменка виділила десять причин для тренувань. І за це підняла келих... соку. Жодного порушення режиму.

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  1. Любити своє відображення у дзеркалі.
  2. Легко справлятися з підвищеними навантаженнями та стресом.
  3. Подобатися собі та оточуючим.
  4. Бути впевненим на пляжі/басейні.
  5. Зберегти молодість та красу.
  6. Вести активний спосіб життя.
  7. Бути енергійними для досягнення цілей.
  8. Бути прикладом для своїх дітей.
  9. Підвищити стійкість до різних захворювань.
  10. Поліпшити стан шкіри, режим сну та чудово себе почувати.

Нагадаємо, Білодід після паузи продовжить змагатися у дзюдо, але вже в іншій вазі.

"До Парижа-2024 ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Намагатимуся, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.

Раніше ми писали, що українська дзюдоїстка відпочивала в ОАЕ.

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Відразу після бронзового бою з ізраїльтянкою Шірой Рішон українка розридалася, але потім сльози висохли, і на церемонії нагородження Дар'я Білодід посміхнулася

Українська красуня Дар'я Білодід / Фото: Instagram