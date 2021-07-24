Дарья Белодед уже в полуфинале! Украина – в шаге от первой медали Олимпиады

20-летняя дзюдоистка из Киева уже преодолела двух соперниц в весовой категории до 48 кг и уже сегодня может принести нашей стране дебютную награду Токио-2020

Белодед уже в 1/2 финала Игр / Фото: Reuters

Свое выступление на Олимпиаде Дарья Белодед начала с победы в 1/8 финала над представительницей Сербии Милицей Николич.

Наш репортаж: Люди, что вы наделали? Почему открытие Олимпиады – худшее в истории

В 1/4 финала двукратная чемпионка мира Белодед справилась уже с Катариной Костой из Португалии, проведя удержание в дополнительное время.

Реклама

Теперь в полуфинале украинка встретится с хозяйкой Игр японкой Фуной Тонаки – чемпионкой мира-2017, которую, впрочем, на мировом первенстве-2019 в Токио Дарья в поединке за "золото" одолела.

Полуфинал Олимпиады Белодед – Тонаки состоится сегодня, 24 июля, после 11:00 по Киеву.

Ранее на Олимпиаде разыграли первое "золото". В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров не было равных представительнице Китая Цянь Ян, которая с олимпийским рекордом перестреляла россиянку Анастасию Галашину.

Также накануне мы спрогнозировали, от кого еще Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.