Дарья Белодед стала "соучастницей преступления": признание подруги

Дарья Белодед с Марией Сухой / Фото: Instagram
Гандболистка Мария Сухая поделилась эффектными фото со своей подругой – дзюдоисткой Дарьей Белодед, недавно отметившей 21-летие.
При этом Сухая загадочно подписала совместные снимки в Instagram:
"Моя соучастница в преступлении 24/7"
На самом деле, впрочем, речь не о нарушении закона.
"My partner in crime" – такое выражение на английском использовала гандболистка – также применяют в значении лучшего друга или подруги.
А бронзовая призерша Олимпиады и двукратная чемпионка мира Дарья Белодед с Марией Сухой дружат уже много лет. Часто девушки вместе отдыхают не только в Украине, но и за рубежом.
Напомним, после Олимпиады в Токио Дарья Белодед испытала себя в вейксерфинге, которым увлекаются братья Кличко, и даже в боксе.
Но при этом Белодед утверждает, что хотела бы остаться в дзюдо, чтобы выиграть Олимпиаду-2024 в Париже.