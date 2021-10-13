15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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Челсі --
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Дар'я Білодід стала "співучасницею злочину": зізнання подруги

Андрій Трофімов
13 жовтня, 14:38
Близька подруга знаменитої дзюдоїстки заінтригувала своїм постом в Instagram

Дар'я Білодід з Марією Сухою / Фото: Instagram

Гандболістка Марія Суха поділилася ефектними фото зі своєю подругою – дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, яка недавно відзначила 21-річчя.

При цьому Суха загадково підписала спільні знімки в Instagram:

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"Моя співучасниця у злочині 24/7"

Насправді, втім, мова не про порушення закону.

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"My partner in crime" – такий вислів англійською використала гандболістка – також застосовують в значенні найкращих друга або подруги.

А бронзова призерка Олімпіади і дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід з Марією Сухою дружать уже багато років. Часто дівчата разом відпочивають не тільки в Україні, а й за кордоном.

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/ Фото: Instagram

Нагадаємо, після Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід спробувала сили у вейксерфінгу, яким захоплюються брати Клички, і навіть у боксі.

Дар'я Білодід і Володимир Кличко / Фото: Instagram, Mixsport

Білодід спробувала себе в боксі / Фото: Instagram

Але при цьому Білодід стверджує, що хотіла б залишитися у дзюдо, щоб виграти Олімпіаду-2024 в Парижі.

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