Дар'я Білодід стала "співучасницею злочину": зізнання подруги

Дар'я Білодід з Марією Сухою / Фото: Instagram

Гандболістка Марія Суха поділилася ефектними фото зі своєю подругою – дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, яка недавно відзначила 21-річчя.

При цьому Суха загадково підписала спільні знімки в Instagram:

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"Моя співучасниця у злочині 24/7"

Насправді, втім, мова не про порушення закону.

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"My partner in crime" – такий вислів англійською використала гандболістка – також застосовують в значенні найкращих друга або подруги.

А бронзова призерка Олімпіади і дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід з Марією Сухою дружать уже багато років. Часто дівчата разом відпочивають не тільки в Україні, а й за кордоном.

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/ Фото: Instagram

Нагадаємо, після Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід спробувала сили у вейксерфінгу, яким захоплюються брати Клички, і навіть у боксі.

Дар'я Білодід і Володимир Кличко / Фото: Instagram, Mixsport

Білодід спробувала себе в боксі / Фото: Instagram

Але при цьому Білодід стверджує, що хотіла б залишитися у дзюдо, щоб виграти Олімпіаду-2024 в Парижі.