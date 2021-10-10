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Солодке життя! Білодід з красунею-подружкою відзначає день народження

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
10 жовтня, 22:14
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Секс-символу українського спорту і бронзовій призерці Олімпіади-2020 Дар'ї Білодід виповнився 21 рік
Марія Суха і Дар'я Білодід
Марія Суха і Дар'я Білодід / Фото: Instagram

"Солодкі 21. Люблю своє життя", – написала в Instagram з нагоди дня народження Дар'я Білодід.

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При цьому дворазова чемпіонка світу з дзюдо зворушливо подякувала своїй мамі-тренерці Світлані Кузнєцовій.

"Спасибі тобі за життя", – такі слова присвятила матері іменинниця.

При цьому святкує свій день народження Дар'я Білодід, судячи з її сторіз, зі своєю чарівною подружкою – гандболісткою Марією Сухою.

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Нагадаємо, після Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід спробувала себе у вейксерфінгу, яким захоплюються брати Клички, і навіть у боксі.

Дар'я Білодід і Володимир Кличко
Дар'я Білодід і Володимир Кличко / Фото: Instagram, Mixsport

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Білодід спробувала себе в боксі
Білодід спробувала себе в боксі / Фото: Instagram

Але при цьому Білодід стверджує, що хотіла б залишитися в дзюдо, щоб виграти Олімпіаду-2024 в Парижі.

Що стосується особистого життя спортсменки, то фоловери запідозрили Білодід в шлюбних іграх із Жаном Беленюком.

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