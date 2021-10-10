Солодке життя! Білодід з красунею-подружкою відзначає день народження

"Солодкі 21. Люблю своє життя", – написала в Instagram з нагоди дня народження Дар'я Білодід.
При цьому дворазова чемпіонка світу з дзюдо зворушливо подякувала своїй мамі-тренерці Світлані Кузнєцовій.
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"Спасибі тобі за життя", – такі слова присвятила матері іменинниця.
При цьому святкує свій день народження Дар'я Білодід, судячи з її сторіз, зі своєю чарівною подружкою – гандболісткою Марією Сухою.
Нагадаємо, після Олімпіади в Токіо Дар'я Білодід спробувала себе у вейксерфінгу, яким захоплюються брати Клички, і навіть у боксі.
Але при цьому Білодід стверджує, що хотіла б залишитися в дзюдо, щоб виграти Олімпіаду-2024 в Парижі.
Що стосується особистого життя спортсменки, то фоловери запідозрили Білодід в шлюбних іграх із Жаном Беленюком.