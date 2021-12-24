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Дарья Белодед показала, как попала в сказку. Фото изумляют

Андрей Трофимов
24 декабря, 16:47
Украинская дзюдоистка отдыхает на швейцарском курорте Монтре, который находится возле Женевского озера и рядом с Альпами

Белодед в Швейцарии / Фото: Коллаж: Сегодня

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио-2020 Дарья Белодед на рождественские праздники поехала отдохнуть в Швейцарию. Ранее с Рождеством всех поздравил Владимир Кличко.

Наша дзюдоистка в своем Instagram поделилась стильными снимками со швейцарского курорта.

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"Я в сказке. Сегодня мы в Монтре, в старинном городе, который расположен между крутыми холмами и Женевским озером. У меня нет слов, чтобы описать насколько здесь красиво.

Невероятной красоты природа рядом со старинными зданиями. Энергетика сильнейшая. Путешествия, как глоток свежего воздуха, который дарит много приятных эмоций", – подписала фотографии Белодед.

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Напомним, Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.

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