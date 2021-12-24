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Дар'я Білодід показала, як потрапила до казки. Фото дивують

Андрій Трофімов
24 грудня, 16:47
Українська дзюдоїстка відпочиває на швейцарському курорті Монтре, який знаходиться біля Женевського озера та поряд з Альпами

Білодід у Швейцарії / Фото: Колаж: Сьогодні

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо-2020 Дар'я Білодід на різдвяні свята поїхала відпочити до Швейцарії. Раніше з Різдвом усіх привітав Володимир Кличко.

Наша дзюдоїстка у своєму Instagram поділилася стильними знімками із швейцарського курорту.

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"Я в казці. Сьогодні ми в Монтре, у старовинному місті, яке розташоване між крутими пагорбами та Женевським озером. У мене немає слів, щоб описати наскільки тут гарно.

Неймовірної краси природа поруч із старовинними будівлями. Енергетика найсильніша. Подорожі, як ковток свіжого повітря, яке дарує багато приємних емоцій", – підписала світлини Білодід.

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Нагадаємо, Білодід після паузи продовжить змагатися у дзюдо, але вже в іншій вазі.

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