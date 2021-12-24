Дар'я Білодід показала, як потрапила до казки. Фото дивують

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо-2020 Дар'я Білодід на різдвяні свята поїхала відпочити до Швейцарії. Раніше з Різдвом усіх привітав Володимир Кличко.

Наша дзюдоїстка у своєму Instagram поділилася стильними знімками із швейцарського курорту.

"Я в казці. Сьогодні ми в Монтре, у старовинному місті, яке розташоване між крутими пагорбами та Женевським озером. У мене немає слів, щоб описати наскільки тут гарно.

Неймовірної краси природа поруч із старовинними будівлями. Енергетика найсильніша. Подорожі, як ковток свіжого повітря, яке дарує багато приємних емоцій", – підписала світлини Білодід.