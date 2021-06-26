Дания установила безумный рекорд чемпионатов Европы

Футболисты сборной Дании / Фото: Reuters
Обыграв Уэльс в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 4:0, сборная Дании установила рекорд чемпионатов Европы.
Датчане стали первыми, кто забил не менее четырех голов в двух матчах Евро подряд, сообщает Gracenote Live.
Напомним, ранее, еще в рамках группового раунда, Дания разгромила Россию 4:1.
Кроме того, победа датчан над валлийцами вошла в число самых крупных в плей-офф европейских чемпионатов.
- Нидерланды – Сербия – 6:1 (2000)
- Бельгия – Венгрия – 4:0 (2016)
- Испания – Италия – 4:0 (2012)
- Дания – Уэльс – 4:0 (2020)
Каспер Дольберг забил Уэльсу дважды / Фото: Reuters
Футболисты сборной Дании / Фото: Reuters
Отметим, что в 1/4 финала Евро-2020, 3 июля в Баку, Дания сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия, которые встретятся в Будапеште в воскресенье.
Читайте также: Красотки и много пива: яркие фото болельщиков матча Уэльс – Дания
Смотрите, как Дания забивала четыре мяча Уэльсу и России
Новости на эту же тему:Красотки и много пива: яркие фото болельщиков матча Уэльс – Дания Вратари Дании и Уэльса вошли в историю чемпионатов Европы Уэльс – Дания: видео голов и обзор разгрома в первом матче 1/8 на Евро-2020 Футбол в лодках и плавание с флагом! Как болели бесстрашные фанаты Уэльса и Дании