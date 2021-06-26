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Дания установила безумный рекорд чемпионатов Европы

26 июня, 22:49

Олег Люлька

Датская сборная стала первой командой за все время проведения европейских футбольных чемпионатов, которой удалось забить в двух матчах кряду по четыре гола

Футболисты сборной Дании / Фото: Reuters

Обыграв Уэльс в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 4:0, сборная Дании установила рекорд чемпионатов Европы.

Датчане стали первыми, кто забил не менее четырех голов в двух матчах Евро подряд, сообщает Gracenote Live.

Напомним, ранее, еще в рамках группового раунда, Дания разгромила Россию 4:1.

Кроме того, победа датчан над валлийцами вошла в число самых крупных в плей-офф европейских чемпионатов.

Каспер Дольберг забил Уэльсу дважды / Фото: Reuters

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Футболисты сборной Дании / Фото: Reuters

Отметим, что в 1/4 финала Евро-2020, 3 июля в Баку, Дания сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия, которые встретятся в Будапеште в воскресенье.

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