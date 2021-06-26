Дания уничтожила Уэльс и стала первым четвертьфиналистом Евро

Датчане забили четыре безответных мяча в ворота Уэльса в 1/8 финала и теперь ждут соперника по следующему раунду Евро из пары Нидерланды – Чехия

Каспер Дольберг забил Уэльсу дважды / Фото: Reuters

Прощай, Бейл! Первым четвертьфиналистом Евро-2020 стала сборная Дании!

В субботу, 26 июня, команда Каспера Хьюлманда, которая после инфаркта у Кристиана Эриксена стала самой любимой сборной на турнире для миллионов фанов, обыграла в 1/8 финала Уэльс со счетом 4:0.

Героем матча Дании с валлийцами стал нападающий Ниццы Каспер Дольберг, записавший в своей актив дубль. На 27-й минуте 23-летний форвард отличился шикарным обводящим ударом в нижний угол из-за пределов штрафной площадки.

Видео первого гола Дольберга

А на 48-й минуте Дольберг сделал счет 2:0, наказав защитника валлийцев Уильямса за неудачный вынос мяч от своих ворот.

Видео второго гола Дольберга

У валлийцев ничего не получалось. И на 89-й минуте они пропустили третий мяч – отличился одноклубник Малиновского по Аталанте Йоаким Мехле.

Видео гола Мехле

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Заканчивал Уэльс выступление на Евро-2020 в меньшинстве – за грубый фол против Мехле прямую красную карточку на 90-й минуте получил Уилсон.

Видео удаления Уилсона

И Дания, оказавшись в большинстве, забила Уэльсу еще и четвертый мяч – в компенсированное время это сделал партнер Месси по Барселоне Мартин Брейтуэйт.

Видео четвертого гола Дании

Уэльс – Дания – 0:4

Голы: Дольберг, 27, 48, Мехле, 89, Брейтуэйт, 90+3

Уэльс: Уорд – К. Робертс (Н. Уильямс, 41), Родон, Мефам, Б. Дэвис – Моррелл (Уилсон, 60), Аллен – Джеймс (Брукс, 78), Рэмси, Бэйл – Мур (Т. Робертс, 78)

Дания: Шмайхель – Кристенсен, Кьер (Андерсен, 77), Вестергор – Стригер Ларсен (Бойлесен, 76), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 60), Мехле – Дамсгор (Нергор, 61), Дольберг, Брейтуэйт

Предупреждения: Родон, Мур, Брукс

Удаление: Уилсон (90, Уэльс)

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Отметим, что в 1/4 финала Евро-2020, 3 июля в Баку, Дания сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия, которые встретятся в Будапеште в воскресенье.