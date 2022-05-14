14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
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Дания – Казахстан: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Сергей Шаховец
14 мая, 09:24
В группе А чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Дании и Казахстана. Смотрите видеотрансляцию встречи на нашем сайте

Сборная Казахстана vs сборная Дании / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 14 мая, в Финляндии состоятся матчи первого тура чемпионата мира по хоккею. 16 команд разбиты на две группы. Сначала идет круговой турнир, потом – плей-офф. Титул защищает сборная Канады.

Во второй день мирового первенства в группе А встретятся сборные Дании и Казахстана. Матч начнется в 12:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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ДАНИЯ – КАЗАХСТАН: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают, что у датчан больше шансов выиграть сегодняшний поединок.

Котировки на основное время:

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  • Победа Дании – 1.76
  • Ничья – 4.50
  • Победа Казахстана – 3.85

Коэффициент на исход матча:

  • Победа Дании – 1.42
  • Победа Казахстана – 2.85

Достижения

Сборная Дании дебютировала на мировом первенстве по хоккею в 1949 году. Высшее достижение команды – выход в 1/4 финала на чемпионате мира 2010 года. До того момента лучшим результатом команды было 10 место на чемпионатах мира 2007 и 1949 годов. Причем в дебютном ЧМ в 1949 году датчане проиграли все три матча с крупным счетом.

Сборная Казахстана впервые выступила в элите ЧМ по хоккею в 2004 году. Большими успехами казахи не могут похвастаться. В 2021 году на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана заняла пятое место в группе (лучший результат сборной на Чемпионатах мира по хоккею) и итоговое десятое место.

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Турнирное положение в группе А

После вчерашних матчей лидерство в группе А захватили действующий чемпион мира сборная Канады и сборная Словакии. Канадцы выиграли у Германии со счетом 5:3, а словаки у сборной Франции 4:2.