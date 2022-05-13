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Фавориты вступают в бой. Результаты матчей сборных Канады и Финляндии на ЧМ-2022

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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13 мая, 23:46
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В двух завершающих поединках первого игрового дня на чемпионате мира по хоккею свои победы одержали команды Канады и Финляндии
Прошлогодние финалисты ЧМ по хоккею сборные Канады и Финляндии стартовали с побед
Прошлогодние финалисты ЧМ по хоккею сборные Канады и Финляндии стартовали с побед / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 13 мая, в Финляндии начался 85-й чемпионат мира по хоккею. В заключительных поединках первого игрового дня в борьбу за титул включились главные фавориты турнира – сборные Канады и Финляндии.

В Хельсинки на лед вышли сборные Канады и Германии. Но легкой прогулки для действующего чемпиона не получилось. К концу второго периода "кленовые листья" вели матч с комфортным счетом 5:1. Дубль на счету Дюбуа, еще по одной шайбе забросили Михаэлис, Джонсон и Грегор. Но в третьем периоде немцы сумели потрепать нервы чемпионам, забросив две шайби в их ворота.

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На большее немцев не хватило времени. В итоге победа Канадцев – 5:3.

Чемпионат мира. Группа А:

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Германия – Канада 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Голы: 0:1 Силлинджер (Андерсон, Лаури), 08:06, 0:2 Дюбуа, 17:22, 1:2 Михаэлис (Зайдер, Пфедерль), 27:24, 1:3 Дюбуа (Руа, Батерсон), 31:37, 1:4 Джонсон (Мерсер, Шабо), 33:39, 1:5 Грегор (Комтуа, Санхайм), 37:35, 2:5 Плахта (Штюцле),41:13, 3:5 Зайдер (Пфедерль, Штюцле).

В следующем матче Германия 14 мая сыграет со Словакией. Канада 15 мая встретятся с Италией.

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Турнирная таблица группы А

ОБЗОР МАТЧА

Во втором поединке группы В финны не оставили камня на камне от норвежцев. Серебряные призеры прошлогоднего чемпионата мира сыграли в свое удовольствие, отправив пять безответных шайб в ворота сборной Норвегии.

Чемпионат мира. Группа В:

Финляндия – Норвегия 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: 1:0 Песонен (Армиа, Фильппула), 18:29, 2:0 Раяла, 31:37, 3:0 Бьернинен (Анттила, Покка), 36:06, 4:0 Армиа (Ватанен, Раяла), 41:36, 5:0 Саллинен (Фриман, Раяла), 57:56.

В следующем матче Финляндия 14 мая сыграет с Латвией. Норвегия 15 мая встретится с Великобританией.

Турнирная таблица группы В

ОБЗОР МАТЧА

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Турнир примут два города – Хельсинки и Тампере. На мировом первенстве сыграют 16 сборных, которые поделили на две группы.

Читайте также, как разобрались со своими соперниками в первых матчах сборные США и Словакии.

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100.3

Вес

108.6

19

Победы

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68.4%

% нокаутов

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