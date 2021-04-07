Да сколько можно! Двух олимпийских чемпионов из России наказали за допинг

Спортсменов дисквалифицировали на четыре года

Олимпийские чемпионы по легкой атлетике россияне Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.

Читайте также: Для участия в Олимпиаде российским легкоатлетам придется отказаться от родины

Как сообщалось ранее на официальном сайте Независимого органа по целостности легкой атлетики, Антюх и Сильнов подозревались в употреблении допинга на основании доклада Ричарда Макларена.

Также в деле упоминаются метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева. Всем им инкриминировалось использование запрещенной субстанции и (или) метода.

Реклама

38-летнюю Соболеву в итоге дисквалифицировали на восемь лет с аннулированием результатов, а 35-летнюю Кондратьеву – на четыре.

39-летняя Наталья Антюх – олимпийская чемпионка Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами и двукратный призер Афин-2004. В январе прошлого года она покинула пост главы спорткомитета Санкт-Петербурга.

36-летний Сильнов выиграл Олимпиаду-2008 в прыжках в высоту.

Напомним, что за недавние махинации с допингом в Московской лаборатории Россия была отстранена от всех международных соревнований до конца 2022 года.

Добавим, что на Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв. А вместо флага будут использовать обрезанную эмблему Олимпийского комитета.