22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 сентября 19:30
Львов 0
Металлист 1925 0
19 сентября 19:30
Заря 3
Черноморец 0
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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Манчестер Сити --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ливерпуль --
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Милан --
Атлетико --
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Спортинг --
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Шериф --
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Да пошел на х** Ломаченко: украинцу поставили жесткий ультиматум

Андрей Трофимов
20 сентября, 09:11
Теофимо Лопес-старший сказал, что должен сделать Василий Ломаченко, чтобы получить реванш с его сыном. Иначе украинец не сможет отыграться за поражение

Ломаченко - Лопес / Фото: Getty Images

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса поставил условие Василию Ломаченко, если тот хочет реванша. Украинец должен вслед за его сыном подняться в первый полусредний дивизион.

Хотя Василий уже назвал имя и дату следующего боя. Ломаченко против Терминатора: таких соперников у Васи еще не было

"Послушайте, что, черт побери, нам даст Лома? Пошел он на х**. Если Ломаченко хочет драться с нами, пусть поднимается в первый полусредний вес. Я не буду гребаным идиотом, который спустит своего сына в легкий дивизион к Ломаченко.

Они думают, что мы, б**ть, тупицы, которые рискнут всем, ничего не получив взамен?" – цитирует Лопеса-старшего fightnews.info.

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Год назад Ломаченко по очкам проиграл Теофимо Лопесу. Но продолжает убеждать, что выиграл тот бой. Хотя посмотрите решение судей. Оно убедительное: 116:112, 119:109 и 117:111 в пользу Лопеса.

/ Фото: Telegram

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