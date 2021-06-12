Цыганков замахнулся на победу на Евро-2020: сборная Украины в это верит

Один из лидеров киевского Динамо и нашей национальной команды уверен, что может многого добиться, поскольку его партнеры стали играть слаженнее

Цыганков - один из претендентов / Фото: Reuters

В пятницу вечером сборная Украины прилетела в Нидерланды, где стартует на Евро. Подопечные Андрея Шевченко начинают турнир непростым поединком в Амстердаме с местной командой.

Перед дебютом на турнире одна из надежд нашей сборной, полузащитник Динамо Виктор Цыганков, в интервью официальному сайту УЕФА поделился своими мыслями.

О грядущем чемпионате Европы:

" Ожидания, конечно же, самые высокие. Когда в детстве смотришь такие турниры, то лишь мечтаешь в них поучаствовать как футболист. Ну, и выиграть тоже. Я понимаю, что сборная Украины не является фаворитом, но мы едем сюда не для того, чтобы просто поучаствовать. Естественно, наша максимальная цель – выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим".

О сборной Украины:

"У нас слаженный коллектив, где есть понимание, что нужно делать на футбольном поле. Каждый футболист знает, что от него требуется. На теории тренеры объясняют каждому игроку, что нужно делать на своей позиции. Сейчас мы показываем слаженный футбол, мы действуем как единый механизм. Для меня важнее общекомандные цели, все же футбол – это коллективный вид спорта. Но когда команда добивается результата, то каждый ее футболист тоже растет".

О тренерском штабе:

"Статус Андрея Шевченко как легенды украинского футбола только вдохновляет. Когда такой человек у руля сборной, ты чувствуешь себя увереннее. Андрей Николаевич и его тренерский штаб детально разбирают каждого соперника. На тренировках они делают коррекцию в таких моментах, на которые мы бы даже не обратили внимание. Это люди с большим опытом и глубоким пониманием футбола. Они пытаются помочь каждому футболисту отдельно и команде в целом, чтобы мы чувствовали себя увереннее на поле и это помогло нам добиться результата. Работать с интернациональным штабом легко: каждый добавляет что-то новое, свою культуру, свое видение футбола, жизненный опыт. Думаю, это только способствует успеху".

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