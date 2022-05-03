3 мая 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Ливерпуль --
4 мая 22:00
Реал --
Манчестер Сити --
4 мая 20:00
Базель --
Динамо --
5 мая 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 мая 22:00
Айнтрахт --
Вест Хэм --
5 мая 22:00
Рома --
Лестер --
5 мая 22:00
Марсель --
Фейеноорд --
7 мая 21:45
Ливерпуль --
Тоттенхэм --
8 мая 18:30
Манчестер Сити --
Ньюкасл --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Цирк пропутинских идиотов. В России сорвали трансляцию матча из-за флага Украины (фото)

Анатолий Дерека
3 мая, 16:54
Телеканал "Матч ТВ" вновь прогнулся перед российским фюрером, не захотев транслировать футбольный матч, в котором призывали к миру в Украине

На немецких стадионах активно поддерживают Украину в войне против России / Фото: Getty Images

Цензура на российских телеканалах продолжает принимать все более цирковой вид. Касается это и спорта, где местные трансляторы как прокаженные боятся изображения флага Украины.

Особенно от этого страдают российские фанаты Бундеслиги. В чемпионате Германии команды массово поддерживают Украину в борьбе против фашизма, что в корне не нравится пособникам Путина.

Реклама

Читайте также: Онлайн-трансляция матча Вильярреал – Ливерпуль

Из-за этого трансляция уже трех поединков местной лиги была сорвана из-за нежелания местного вещателя показывать протесты против войны. Вчера же был прерван очередной эфир Бундеслиги.

Уже на 2-й минуте центрального матча тура между Боруссией Менхенгладбах и Лейпцигом была прервана трансляция, поскольку на стадионе в Гладбахе красовались сине-желтые флаги.

Реклама

При этом местные комментаторы не устают обвинять Германию в том, что для них лозунг "спорт вне политики" якобы не существует. Забавно, что перед этим поединком в эфире телеканала появилась ведущая в футболке с фашистским символом.

Реклама

Однако телеканал это не смутило, ведь их фюрер такое поощряет. Неудивительно, что вчера УЕФА принял решение выбросить российские клубы и сборные из своих турниров на ближайший год. Агрессору не место среди цивилизованного мира.