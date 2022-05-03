Цирк пропутінських ідіотів. У Росії зірвали трансляцію матчу через прапор України (фото)

На німецьких стадіонах активно підтримують Україну у війні проти Росії / Фото: Getty Images

Цензура на російських телеканалах продовжує набувати більш циркового вигляду. Стосується це і спорту, де місцеві транслятори як прокажені бояться зображення прапора України.

Особливо від цього страждають російські фанати Бундесліги. У чемпіонаті Німеччини команди масово підтримують Україну у боротьбі проти фашизму, що докорінно не подобається поплічникам Путіна.

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Через це трансляцію вже трьох поєдинків місцевої ліги було зірвано через небажання місцевого мовника показувати протести проти війни. Вчора ж було перервано черговий ефір Бундесліги.

Вже на 2-й хвилині центрального матчу туру між Боруссією Менхенгладбах та Лейпцигом було перервано трансляцію, оскільки на стадіоні в Гладбаху красувалися синьо-жовті прапори.

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При цьому місцеві коментатори не втомлюються звинувачувати Німеччину в тому, що для них гасло "спорт поза політикою" нібито не існує. Смішно, що перед цим поєдинком в ефірі телеканалу з'явилася ведуча у футболці з фашистським символом.

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Проте телеканал це не збентежило, адже їхній фюрер таке заохочує. Не дивно, що вчора УЄФА ухвалив рішення викинути російські клуби та збірні зі своїх турнірів на найближчий рік. Агресору не місце серед цивілізованого світу.