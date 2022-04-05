Цирк для идиотов: оккупанты лишат Усика наград в Крыму

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Полномасштабная война России против Украины длится уже полтора месяца. Агрессия фашистов сплотила украинский народ, а также наших спортсменов.

Активно поддерживает страну и боксер Александр Усик. В первые дни войны чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева для защиты столицы от оккупантов.

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Такая патриотическая позиция боксера не осталась без внимания в оккупированном Крыму, где родился Усик. Так называемая власть на полуострове решила лишить Усика награды "За верность долгу".

Александр Усик принесет Украине больше пользы в ринге, чем в теробороне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

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Об этом заявил так называемый глава госсовета Крыма Владимир Константинов. Также оккупант собирается лишить наград экс-президента Украины Леонида Кучму и бывшего премьера АР Крым Сергея Куницына.

Напомним, что за последние восемь лет Александр Усик неоднократно избегал вопросов о территориальной принадлежности Крыма. Если сначала боксер уверенно заявлял о том, что Крым – это Украина, то позже стал увиливать от ответа.

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Впрочем, с начала вторжения Александр стал называть вещи своими именами. К слову, недавно Усик покинул Украину и начал подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа