Цирк для ідіотів: окупанти позбавлять Усика нагород у Криму

Олександр Усик / Фото: matchroomboxing

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже півтора місяця. Агресія фашистів згуртувала український народ, а також наших спортсменів.

Активно підтримує країну та боксер Олександр Усик. У перші дні війни чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі повернувся до України та вступив до тероборони Києва для захисту столиці від окупантів.

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Така патріотична позиція боксера не залишилася поза увагою в окупованому Криму, де народився Усик. Так звана влада на півострові вирішила позбавити Усіка нагороди "За вірність обов'язку".

Олександр Усик принесе Україні більше користі у рингу, ніж у теробороні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

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Про це заявив так званий голова держради Криму Володимир Константинов. Також окупант має намір позбавити нагород екс-президента України Леоніда Кучму та колишнього прем'єра АР Крим Сергія Куніцина.

Нагадаємо, що за останні вісім років Олександр Усик неодноразово уникав питань щодо територіальної приналежності Криму. Якщо спочатку боксер впевнено заявляв про те, що Крим – це Україна, то пізніше став ухилятися від відповіді.

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Втім, від початку вторгнення Олександр став називати речі своїми іменами. До речі, нещодавно Усик залишив Україну і почав підготовку до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа